A prefeitura de Rodrigues Alves através da secretaria de Meio Ambiente, nesta quinta feira,13, estiveram reunidos com representantes do poder público e sociedade civil para organização do COMDEMA: conselho Municipal do Meio Ambiente, sendo o mesmo um órgão consultivo, deliberativo e normativo em questões referentes a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente.

Na ocasião foi feito feito uma breve explicação sobre as funções dos membros. Segundo a secretária de Meio Ambiente Márcia Queiroz o objetivo do encontro é buscar alternativas de forma participativa que venham contribuir diretamente com a preservação do meio ambiente.

A secretária de Administração, representando o Prefeito Jailson Amorim, falou da importância do momento, e que o COMDEMA é uma unidade colegiada de caráter consultivo, deliberativo, recursal e de assessoramento do Poder Público Municipal em questões concernentes ao equilíbrio ambiental e à melhoria da qualidade de vida local, concluiu Joyce Matos.

