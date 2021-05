NÃO É PELOS cabelos louros que o governador Gladson Cameli não tem, que o senador Márcio Bittar (MDB) se tornou o Cardeal Richelieu do governo do Cameli. Richelieu foi a figura mais influente no reinado do Rei da França Luís XIII. Toda a articulação política real passava por ele.

Aos poucos, Bittar foi se aproximando do Palácio Rio Branco, e é hoje a figura política mais importante nas hostes palacianas. Conseguiu dobrar o velho lobo Flaviano Melo (MDB), e lhe convencer a fazer o desembarque no governo do Gladson, além de tirar da sua cabeça a ideia de ser candidato ao Senado em 2022.

Conseguiu trazer para o seu bornal duas secretarias, a SEDUR e a da Agricultura; tem mais dois partidos sob a sua órbita, o REPUBLICANOS e o PTB. Enfim, está montando um grupo político forte, para chegar no próximo ano é jogar a carta principal que tem guardada na manga na mesa da discussão, sobre quem será o nome na chapa do Gladson para o Senado: a sua carta é a ex-esposa Márcia Bittar.

O Márcio é um dos políticos mais habilidosos que sabe orbitar em torno do poder, seja no Planalto com Bolsonaro, ou no estado com o Gladson. Este é o jogo que vai para a mesa da escolha do nome ao Senado. Como se diz no popular: o sistema é bruto.

