Uma ação conjunta das Polícias Militar do Acre, Boliviana, Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) resultou na prisão, na noite desta quinta-feira, 13, de dois brasileiros, na Avenida Rolando Moreira, no Centro de Brasileia.

Durante a ação, as forças de segurança apreenderam R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais) em espécie e evitaram a compra de cocaína na Bolívia.

Durante levantamento de informações, as equipes realizaram uma abordagem a um veículo Fiat Doblo, de cor azul, nas proximidades da Ponte Wilson Ribeiro.

Com auxílio do cão farejador, do Canil do 5º Batalhão, foi possível localizar o dinheiro escondido no interior do automóvel, R$ 147.840,00 reais, além de R$ 15.950,00 localizados no imóvel de um dos abordados.

Questionada, a dupla informou que estaria se deslocando a Bolívia para realizar a compra de 20 quilos de cocaína. Os dois foram presos e encaminhados a Delegacia da Polícia Federal.

