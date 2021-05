Deputada Vanda Milane Solidariedade – Perdeu o Acre, ganhou Goiás, que tem dois parlamentares acreanos destinando emendas para a terra do Piqui – Imagem: Arquivo Pessoal

Vanda Milane – SD foi citada pela reportagem da Revista Crusoé, onde a parlamentar acreana teria enviado R$ 1.778,300 (quase dois milhões), para cidade de Padre Bernardo, localizada no estado de Goiás.

A cidade tem 33 mil habitantes e chama atenção a destinação da emenda, pois não tem hospitais de referência para receber acreanos, não tem relação comercial de qualquer natureza com o estado de origem da parlamentar do Acre, que terá que se explicar com sua base.

O Acre vive tempos difíceis na economia e um recurso dessa natureza poderia ajudar bastante um dos 22 prefeitos do estado, em obras de infraestrutura; seja que área fosse indicado esse valor, que acabou indo para a cidade Goiana.

O OUTRO LADO

Nossa redação entrou em contato com a deputada Vanda pelo seu celular, onde a mesma nega as informações e diz que a matéria da Revista não tem fundamentos.

“Só destinei recursos para os municípios do Acre. Desconheço totalmente esta planilha onde aparece meu nome. Eu sei onde fica Padre Bernardo. Também não apresentei emenda de R$ 1,7 milhão para esta localidade. Vou acionar meus advogados para estudar medidas cabíveis para este caso”, diz Vanda Milani.

A parlamentar ressalta que não há documentos que comprovem a destinação da emenda para Padre Bernardo, no Estado de Goiás. “Este tipo de material é de alguém que não tem o que fazer e tenta manchar minha imagem com informações falas. Só me resta ir à Justiça para que seja feita a devida reparação”, finaliza Vanda Milani.

Com as mídias sociais em alta, os meios de comunicações cada vez mais atentos aos atos dos representantes políticos, fica cada vez mais difícil tomar atitudes que vão contra os interesses dos que os elegem, no caso a população e a deputada Vanda poderia muito bem saber disso.

As informações estão em uma reportagem detalhada, que de acordo com reportagem escrita pelos jornalistas Patrik Camporez e Luiz Vassallo, intitulada “O Mensalão de Bolsonaro” a investigação tenta demonstrar que além de Vanda Milane e outros parlamentares citados, o congressista do Acre Márcio Bittar, apoiador incondicional do presidente Jair Bolsonaro, teria destinado R$ 20 milhões para uma pequena cidade goiana chamada Gameleira de Goiás, (GO). O município tem 3,8 mil habitantes e está localizado a pouco mais de 200 quilômetros de Brasília (DF).

Veja a matéria na Crusoé.

Documento disponibilizado pela reportagem da revista: Crusoé

