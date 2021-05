Os vereadores reclamam que pedem informações e cobram ações da gestão, respeitando os ritos do parlamento, como a aprovação de requerimentos, mas não recebem o retorno esperado por parte da Prefeitura.

Na sessão desta quinta-feira, 13, a vereadora Michelle Melo (PDT) apresentou à Mesa Diretora uma denúncia de infração política administrativa contra o poder executivo, por conta do não cumprimento das obrigações dentro dos prazos estipulados pelo regimento interno da Casa.

Segundo a pedetista, pelo menos dois requerimentos de sua autoria foram aprovados pela Câmara, tiveram seus prazos finalizados e a gestão municipal não os respondeu respeitando o que preconiza a lei. “Fiz dois pedidos de informações sobre assuntos relacionados à pandemia da COVID 19 e ainda não obtive resposta, só após minha manifestação da infração uma resposta enviada fora do prazo foi aparecer, no dia de hoje. Falta de respeito por parte da Prefeitura para com o parlamento, que representa os cidadãos de Rio Branco. Essa, infelizmente, é uma medida extrema, mas pelo visto é a única forma de conseguir que o prefeito Tião Bocalom dê ouvidos aos nossos pedidos, que na verdade são reclamações da população”, lembrou Michelle Melo.

O pedido segue para apreciação da Câmara e deverá entrar na ordem do dia já da próxima sessão, que ocorrerá na terça-feira, 18, para que seja votado pelos vereadores.

