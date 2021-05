Um projeto experimental conduzido pelo professor de zootecnia do curso de engenharia agronômica da UFAC, Luís Farinatti, vem obtendo resultados positivos no ganho de produtividade por área. Trata-se do sistema de silagem. O método já é aplicado com sucesso em muitos estados brasileiros e resultam na intensificação a produção pecuária e substituindo a necessidade de abertura de novas pastagens.

O método de silagem consiste em compostar milho e cana-de-açúcar triturados, de modo que juntos fermentem e ao final, resultem num alimento mais nutritivo para o gado do que o pasto. A técnica permite reduzir em um ano o tempo necessário para que os bezerros alcancem o peso de comercialização. Com a silagem, o proprietário tem todo sucesso na criação de até 19 bezerros de cerca de 300kgs em apenas 3 hectares. No método convencional de pastagem extensiva, o usual é criar dois animais por hectare.

A silagem traz um ganho de produtividade para o pecuarista, e também um ganho ambiental.

“Estamos aqui numa produção de silagem através de material forrageiro como milho e sorgo, trazendo um aumento de produção, melhor aproveitamento da área, redução da utilização de grandes áreas e também a preservação do ambiente, com menor desmatamento e impacto ambiental devido ao aumento da fertilidade do solo”, explica o professor Farinatti. E continuou:

“Aqui temos a participação da UFAC, PIBIC (programa de bolsa de iniciação científica), extensão e conclusão de curso, Fazenda Três Irmãos, com apoio da SEMAPA (Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Abastecimento), SEPA e colaboração da ADAF do Amazonas”, conclui o professor.

O projeto conta com a participação de seis acadêmicos do curso de engenharia agronômica, entre iniciação científica, extensão e conclusão de curso.

Estudante do 7° período do curso de engenharia agronômica do Campus Floresta da UFAC, Felipe Marcelino é bolsista do PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) e participa do projeto.

“Este conhecimento que a gente adquire no dia a dia é a gente leva para o resto da vida. Aqui aprendi muita coisa. Também sou filho de agricultor e quero levar para outras propriedades. Este foi um projeto exaustivo, mas também muito gratificante pelos resultados”, explica o bolsista Felipe.

A prefeitura contribuiu na gestão anterior com o empréstimo de maquinário para a compactação. Nesta gestão, o objetivo é apoiar e ampliar as parcerias entre UFAC, IFAC e produtores rurais.

“Aqui é um projeto que já deu certo e portanto agora queremos levar para outros produtores. Diminui o tempo de produção, contribui com a questão ambienta, já que não vai ser preciso abrir outras áreas para produzir e aumenta a produtividade. Tem vários ganhos nesse experimento. Projetos como esse melhoram as condições do nosso produtor, e esse é o papel da secretaria: apoiar os produtores a melhorar a sua vida”, disse o Secretário de Agricultura Pesca e Abastecimento, Elenildo Souza.

Tendo sido definida como missão estratégica da secretaria: “Promover o desenvolvimento econômico e tecnologia das populações rurais, tradicionais e indígenas, garantindo melhor qualidade de vida para todos” O projeto vem de encontro aos objetivos da atual gestão, de ampliar o acesso à tecnologia e ciência, no campo, para ganhos de produtividade e qualidade de vida do trabalhador rural.

“Queremos através de parcerias como esta, facilitar o acesso do produtor rural às mais novas tecnologias de produção, ao mesmo tempo em que os filhos dos agricultares, possam adquirir estas técnicas e transmitir para outros produtores. Acredito que deste modo vamos promover uma grande transformação positiva no setor agropecuário de nossa cidade”, disse o prefeito Zequinha Lima.

