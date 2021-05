Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está oferecendo apoio na divulgação das ações do Projeto de Extensão da Ufac “Transforma CZS: conscientização Ambiental”, que teve início nas redes sociais no início de abril. O projeto “Transforma CZS: Conscientização Ambiental”, visa levar para a população de Cruzeiro do Sul informações científicas, de maneira simplificada, sobre o consumo sustentável, o descarte correto de resíduos sólidos, prevenção de queimadas, preservação ambiental e bem-estar social. A sensibilização sobre os temas está ocorrendo através do Instagram @transforma_czs.

O projeto, desenvolvido e coordenado pela Professora Dra. Leandra Bordignon, do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Ufac, conta com parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com a produção e divulgação de materiais. Além disso, o projeto vai instruir e sensibilizar estudantes de ensino médio da Escola Estadual Dom Henrique Ruth, através de vídeos curtos e palestras sobre os temas abordados no projeto.

“Nosso objetivo é conscientizar e sensibilizar a população, para que juntos com os demais órgãos e instituições possamos melhorar a qualidade de vida das pessoas e tornar nosso meio ambiente mais saudável”, finalizou a professora Leandra. Como resultado, é esperado que a conscientização ambiental proporcione melhor qualidade de vida a população e a conservação do meio ambiente.

O secretário de Meio Ambiente Ygoor Neves disse que a gestão do prefeito Zequinha Lima estará sempre aberta as parcerias que visam as melhorias da sociedade cruzeirense.

“Na gestão do prefeito Zequinha Lima sempre tivemos a liberdade para firmar parcerias que visem melhorar a vida das pessoas de nossa cidade. E nesse contexto ambiental precisamos de todo mundo, as escolas, universidades, alunos e sociedade para melhorarmos o meio ambiente e consequentemente a qualidade de vida”, disse Ygoor.

O prefeito Zequinha Lima destacou a importância da conscientização da população na redução de entulhos nas vias públicas de Cruzeiro do Sul.

“Nossa gestão será pautada nessas importantes parcerias, onde iremos atingir e melhorar diversos segmentos da sociedade. Meio ambiente é uma área que precisa de investimentos, e já estamos fazendo muito. No entanto, precisamos da colaboração da nossa população, quanto ao armazenamento correto do seu lixo. Por isso, destaco como importantíssima essa parceria com a Ufac”, disse Zequinha Lima.

