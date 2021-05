O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, Juntamente com os Vereadores Wendell Gonçalves e Wermyson Martins, participaram da entrega da obra de reforma e melhorias na sede da Secretaria de Assistência Social.

Também participaram do evento, o Comandante da Polícia Militar, Major Moisés Araújo, o Secretário de Assistência Social, Quedinei Barreto, o Vice Prefeito e Secretário de Obras, Reginaldo Martins, o Secretário de Administração, Emilson Braga, Secretária de Saúde, Ivelina Marques, Secretária de Finanças, Edilza Araújo, Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Edmilson Araújo, Controlador Interno, Junior Lopes e outras autoridades.

Na ocasião o Prefeito destacou que muitas pessoas podem achar que realizar um evento para fazer a entrega de reforma e melhorias da secretaria pode ser coisa pequena, no entanto não é, porque significa que o poder público está melhorando os espaços e estruturando o local para que os servidores tenham mais qualidade no local de trabalho, assim como a população terá melhor atendimento com mais estrutura e comodidade.

Jerry também informou que estará descentralizando o setor de atendimento do Bolsa Família para o prédio aonde funcionava o TRE. De acordo com ele será melhor para diminuir a aglomeração de pessoas na sede da Assistência, uma vez que o prédio é pequeno.

O Presidente do Legislativo e o Vereador Wermyson parabenizaram o ato, destacando também a importância da reforma e melhoria para o público e os funcionários.

O Secretário de Assistência Social, Quedinei Barreto, agradeceu ao Prefeito pela oportunidade de responder pela pasta e enfatizou que fará sempre tudo o que estiver ao seu alcance para o setor se desenvolva e também agradeceu sua equipe pelo apoio ofertado a ele.

E veja Neste Plantão do 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Um caso, pra lá de inusitado foi registrado no município de Brasileia, onde um cidadão que teria ingerido bebidas alcoólicas, introduziu uma garrafa de cerveja em seu ânus, porém o homem perdeu o controle do objeto e a garrafa foi parar em seu intestino. Equipe médica dos Hospital Regional do Alto Acre teria tentado de várias maneiras fazer com que este paciente expelisse o objeto, mas não obtiveram êxito.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.