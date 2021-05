Prefeito Frederico Junior (PSC) Novo Airão e Maria Oliveira (PSDB) Ipixuna. Imagem: Portal o Poder

O prefeito de Novo Airão, a 190 quilômetros de Manaus, Frederico Júnior (PSC), pretende gastar o valor de R$ 947 mil em serviços funerários. Já em Ipixuna, a 1.380 quilômetros da capital, a prefeita Maria Oliveira (PSDB), pode pagar R$ 883 mil para contratar serviços de limpeza urbana. As informações constam no Diário Oficial da Associação Amazonense dos Municípios (AAM).

O contrato de Novo Airão diz respeito ao documento de homologação do pregão presencial Nº 008/2021. Conforme o documento, a empresa ganhadora do certame é a Nova Renascer LTDA, de CNPJ 26.804.280.0001-84.

Segundo consulta junto à Receita Federal, a empresa exerce inúmeras atividades como confecção de roupas profissionais, coleta de resíduos, preparação de canteiro e serviços funerários. A sede da empresa está no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. O capital é de R$ 3,9 milhões e a proprietária é Bruna Rafaela Souza de Souza.

Confira o documento:

Limpeza Urbana

Em Ipixuna, a 1.380 quilômetros de Manaus, a prefeita Maria Oliveira (PSDB) pretende gastar o valor de R$ 883 mil com serviços de limpeza urbana. Conforme o documento de terceiro termo aditivo ao contrato Nº 018/2018, a empresa escolhida para realizar o serviço é a S. C. Serviços de Limpeza LTDA.

A reportagem tentou encontrar o número de CNPJ da empresa contratada, pois o mesmo não consta no documento, porém o número não foi localizado.

Confira o documento:

Justificativas

A reportagem tentou contato com a prefeitura de Ipixuna, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria.

Já de Novo Airão, o procurador Otávio Farias afirmou que o processo licitatório foi realizado na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item. Na Ata de Registro de Preços, que tem validade de um ano, o valor totaliza R$ 947 mil e será utilizado conforme a demanda.

“É importante ressaltar que a Prefeitura de Novo Airão não pretende gastar o valor citado. Foi feito apenas o registro de serviços e valores que, em caso de uso, terão a legalidade necessária para pagamento”, afirmou.

