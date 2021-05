Na manhã de hoje, Quinta-Feira (13), semana do aniversário de Assis Brasil o Prefeito Jerry Correia junto a associação comercial recebeu a boa notícia que o Banco do Brasil irá permanecer na cidade.

A informação veio da Superintendência do Banco do Brasil, onde foi destacado que o banco não será fechado.

Vale destacar que o senador Márcio Bittar foi peça fundamental juntamente com a Associação Comercial para a permanência da agência do BB em Assis Brasil

O Prefeito Jerry destacou a importância da permanência do Banco no município, sobretudo para os clientes BB de forma que os mesmos não precisarão ir até Brasiléia para resolver questões complexas.

Clique para relembrar o caso:

Banco do Brasil fechará agências em cidades do Acre

