A equipe Caps representada pelos psicólogos clínicos Raimundinho de Oliveira

(coordenador Caps) e Gessé Barroso realizaram debate na rádio Ecoacre FM

99.5 sobre o combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Criança e

Adolescentes e sobre o dia da luta antimanicomial, ambos os assuntos tem

como dia nacional 18 de maio.

Este mês é considerado alusivo ao combate da exploração e abuso sexual de

crianças e adolescentes, este fenômeno, infelizmente, é mais comum do que

você imagina e normalmente os agressores são pessoas conhecidas, fique

atento.

Durante a programação, também foi discutido sobre a luta antimanicomial, este

movimento se caracteriza pela importância de tratamentos justos e dignos para

pessoas com problemas de saúde mental, que defende a valorização do fator

humano, não segregação, não rotulação e a importância da dignidade.

Os referidos temas serão discutidos com maior intensidade nesse mês alusivo

de maio, porém são assuntos que devem está em pauta e serem tratados com

atenção durante todos os meses do ano.

Sobre demais informações procure o Centro de Atenção Psicossocial de

Epitaciolândia que fica localizado na rua São Sebastião, Bairro José Hassem,

ao lado do posto de saúde ou entre em contato através do telefone 68 99204-

5852.

Além da rádio os agentes do Caps coordenados pelo Psicólogo Raimundinho,

fizeram abordagens no centro da cidade, com a distribuição de folders com

orientações sobre o tema.

Na terça-feira dia 18, data escolhida como o marco para o enfrentamento ao

Abuso e a Exploração Sexual contra Criança e Adolescentes, será realizado

eventos para conclamar a população a abraçar essa causa.

