E inaceitável que em ano de crise por conta da Pandemia a prefeitura gaste muito mais com combustível do que com assistência às família mais humildes – Foto e arte Alemão Monteiro

Consta no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Brasileia que durante os pouco mais de quatro anos de mandato da prefeita Fernanda Hassem os cofres públicos tiveram que desembolsar mais de 10 milhões de reais só com combustível (Veja documentação abaixo). Um valor bem alto comparado com as demandas do município.

Nos dois primeiros anos de mandato (2017 e 20218), Fernanda Hassem conseguiu permanecer na meta do mesmo valor que foi de R$ 1.411.244,79 (um milhão, quatrocentos e onze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos), cada mês, sem gastar uma vírgula a mais.

Já no ano de 2019, a prefeita Fernanda teria gastado mais que o dobro do valor que gastou em dois anos, gasto este que tem sido difícil de entender já que não se viu nada de diferente se comparado aos anos de 2017 e 20218 (com exceção do valor), isso porque o valor total gasto só em 2019 foi de R$ 2.949.953,63 (dois milhões, novecentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos). Mas não se espante, o que chamou mesmo a atenção foi o ano seguinte.

Em seu último ano de gestão, referente ao seu primeiro mandato, a gestora teria gasto o valor que supera todos os três anos anteriores em que esteve a frente da prefeitura, pois só em 2020 que foi um ano em que teve início a pandemia, onde as despesas com transporte escolar e muitos outros foram suspensos e levando em consideração o período de inverno, onde a secretaria de obras ficou com as ações mais reclusas, ano de eleição, foi gasto o valor exorbitante de R$ 3.506.064, 22 (três milhões, quinhentos e seis mil, sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Gasto este que caberia e seria de extrema importância uma investigação minuciosa por parte do Ministério Público, até para que a população de Brasileia entenda os motivos que levaram a elevação desses valores ano após ano e principalmente por quê que em ano de pandemia em que as aulas presenciais foram suspensas logo no início do ano e ano de eleição foi gasto tanto com combustível como consta no Portal da Transparência.

Já no corrente ano de 2021, a prefeita Fernanda Hassem gastou o valor exato de R$ 836.850,66 (oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), valor muito inferior comparado ao mesmo período de 2020. E não adianta tentar justificar este gasto exorbitante de 2020 com o discurso de que o combustível está caro, pois as maiores altar no preço de combustível se deu neste ano em que até o momento, mesmo com os autos preços a prefeitura de Brasileia gastou menos do que o mesmo período do ano passado.

Diante das informações contidas no Portal da Transparência, a redação do site 3 de Julho Notícias entrou em contato com a gerente de jornalismo da prefeitura de Brasileia, Leila Ferreira, para ouvir o que a gestão tinha a dizer sobre estes gastos, principalmente do ano de 2020 que foi o maior de todos os demais, mas a mesmo nos informou que não poderia atender pois estava em uma reunião.

Em seu segundo mandato de prefeita, Fernanda Hassem está deixando a desejar. Não está cumprindo os acordos firmado inclusive este na comunidade Quixadá no km 26, e também vários espaços públicos do município estão abandonado como é o caso da quadra do bairro José Moreira, conforme foi denunciado pelo Vereador Leomar Barbosa.

