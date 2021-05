A vereadora Neiva Badotti (PSB), durante o uso da tribuna na câmara de Brasileia, se solidarizou com o casal Dêda e Maria Antônia que foram vítimas de uma rasteira e traição política.

De acordo com a parlamentar, a prefeita de Brasileia na companhia de outras figuras políticas do estado do Acre, teria tomado o Partido Republicano da Ordem Social (PROS) de forma sem que os legítimos responsáveis pelo partido no Acre, soubessem.

A vereadora Neiva considerou a atitude da prefeita vergonhosa e que de forma sorrateira traiu aqueles que tanto se empenharam na sua reeleição, isso porque Dêda e Maria Antônia entraram de cabeça na campanha trazer o máximo de apoio para a candidata na época.

Badotti afirmou ainda que tem vergonha da gestão de Fernanda Hassem e que tem mais vergonha ainda de ter uma mulher como ela na gestão do município de Brasileia e destaca que só não se envergonha mais porque não depositou seu voto na pessoa dela.

Em seu segundo mandato de prefeita, Fernanda Hassem está deixando a desejar. Não está cumprindo os acordos firmado inclusive este na comunidade Quixadá no km 26, e também vários espaços públicos do município estão abandonado como é o caso da quadra do bairro José Moreira, conforme foi denunciado pelo Vereador Leomar Barbosa.

