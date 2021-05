Na tarde desta Quarta-Feira (12), o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou juntamente com os Vereadores Aroldo Batista e Eduardo Marques, do encerramento do curso de capacitação dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde). Também estiveram presentes, a Secretária de Saúde, Ivelina Marques, a Coordenadora da Atenção Básica, Alivandra Araújo, a representante do Conselho Tutelar, Marilene Lourdes e outras autoridades.

Na ocasião o Vereador Eduardo Marques (Peleco), relembrou a época que era Agente de Saúde e como funcionava bem porque fazia palestras e orientações junto às famílias visitadas, “esse é um momento muito importante para os ACS porque certamente vai continuar o bom trabalho que fazíamos antigamente,” disse

O Vereador Aroldo destacou que vinha recebendo reclamações sobre alguns ACS, mas agora espera que tudo funcione bem e que a população esteja feliz e bem atendida, “Essa capacitação vem para somar aos ACS, então espero que trabalhem com atenção e amor a comunidade para que a população não reclame,” disse. Aproveitando o momento, a Conselheira Marilene enfatizou que os ACS podem ajudar o conselho tutelar informando quando perceber abuso ou violência contra criança ou adolescente em alguma família visitada.

O Prefeito, Jerry parabenizou todos os concludentes, destacando que a procura pelo aprofundamento do conhecimento é muito importante e a Prefeitura tem buscado oferecer as condições e meios para o aperfeiçoamento dos profissionais.

