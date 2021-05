O prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, está em Brasília desde a segunda-feira, 10/05, para longa agenda de encontros com os deputados federais e senadores acreanos. O objetivo é garantir a disponibilidade de emendas parlamentares no orçamento da União deste ano.

Até esta quarta-feira, o prefeito conseguiu compromissos dos parlamentares e da bancada que ultrapassam os R$ 10 milhões, fato celebrado pelo prefeito.

“Concluímos, hoje, nosso terceiro dia de diálogos com nossos deputados e senadores e o saldo é extremamente positivo: são mais de R$ 10 milhões a serem aplicados nas áreas da Saúde (unidade básica de saúde urbana), da Infraestrutura (orla à beira-rio, ramais e pavimentação de ruas) e do Esporte (ginásio coberto).

Nossa gestão sempre estará em busca de parcerias que assegurem os investimentos necessários para desenvolver a nossa querida Rodrigues Alves”, finalizou o prefeito.

