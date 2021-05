O presidente em exercício da Câmara de Brasileia, Vereador Marquinhos Tibúrcio, trocou farpas com o seu colega vereador Elenilson Cruz, chamando-o de papagaio de Pirata pelo fato de, segundo Marquinhos, Elenilson Cruz estaria respondendo somente aquilo que o executivo manda.

Marquinhos disse ainda que o vereador Elenilson esturrava como Leão, mas que agora está miando como um gatinho. Isso porque ele não estaria se atentando nas palavras e já sai acusando os colegas por fazerem qualquer manifestação contrária a gestão.

Nem mesmo fazer o uso da tribuna para reivindicar melhoria para o município, o vereador se dispõe a fazer. Isso porque passa a maior parte do tempo no celular vendo o que foi mandado pelo executivo para ele falar.

“Vamos ser transparente vereador. Eu falei do carro que o secretário Tadeu está andando ele vai almoçar naquele carro, vai passear naquele carro, vai para Ripo Branco para todo lugar. O carro não está identificado a placa é cinza, não tem uma placa branca dizendo que é do município pelo menos isso! É isso que a gente está pedindo, Identificação. Vamos ser transparente vereador!!”, concluiu o parlamentar.

Em seu segundo mandato de prefeita, Fernanda Hassem está deixando a desejar. Não está cumprindo os acordos firmado inclusive este na comunidade Quixadá no km 26, e também vários espaços públicos do município estão abandonado como é o caso da quadra do bairro José Moreira, conforme foi denunciado pelo Vereador Leomar Barbosa.

