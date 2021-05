Com 43 anos o médico deputado Dr.º Jenilson Leite foi reeleito em 2018, obtendo 8.253 votos e é visto como um dos políticos mais atuantes do estado. Disputar a vaga de senador ou governador não está descartado.

Conhecido por fazer um mandato humanizado, Jenilson vem levando assistência de saúde para diversas localidades no estado, principalmente as de maior dificuldade de acesso e quando necessário atende nos hospitais de diversas cidades, tudo voluntariamente.

A boa atuação na Assembleia Legislativa, fez de Jenilson um dos destaques da política acreana e que o coloca como provável candidato a voos maiores na disputa de 2022, sendo inclusive cogitado por diversos setores da sociedade, como um nome preparado para enfrentar uma disputa de senador e até mesmo ser candidato ao governo.

Nas últimas enquetes e pesquisas on-line feita por alguns veículos de comunicações da capital, mostram o parlamentar liderando algumas delas e sendo o menos rejeitado em outras.

O PSB se mantém na oposição ao governo de Gladson Cameli (PP), mas esteve distante do PT, PCdoB e outros partidos de esquerda nas eleições municipais deste ano. Com a proximidade dos debates entorno da disputa de 2022, é bem provável uma repactuação entre o PSB e seus antigos aliados, quem sabe uma Chapa Majoritária com Jorge Viana para governador e Jenilson Leite Senador, como também pode ser o inverso.

O fato é que Jenilson é preparado e um nome sem desgastes, que pode surgir como a grande surpresa no pleito vindouro.

Os bastidores começam a se movimentar, as alianças vão se desenhando e cada semana podemos ter um fato novo no tabuleiro de 2022.

