“Muito obrigado, todos devem muito a vocês!” Foi Com essa mensagem que o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, chegou nos postos de saúde do município, na manhã dessa quarta-feira, 12, data em que se celebra o dia dedicado aos profissionais de enfermagem.

Acompanhado do secretário de saúde, Agnaldo Lima, o prefeito conversou com profissionais e agradeceu bastante o trabalho durante a pandemia. Disse ainda que pretende fazer o possível – dentro das possibilidades do município – para valorizar sempre mais os profissionais da saúde.

Sobre a data do dia do enfermeiro, Zequinha disse: ” A primeira coisa que precisamos dizer aos enfermeiros e enfermeiras, nesse dia, é muito obrigado! E seguiu: “Esses profissionais mostraram durante a pandemia o que é amor a profissão, colocando a própria vida em risco, para cuidar da vida de outras pessoas. Não existe maior prova de heroísmo do que essa. Eles são heróis da vida real, disse Zequinha!

O secretário de saúde, Agnaldo Lima, acompanhou o prefeito e citou o desafio dos profissionais da área de saúde durante a pandemia. “Os profissionais estão submetidos a uma enorme pressão, as coisas estão melhorando, mas houveram momentos em que, sem o amor e o comprometimento das nossas equipes, teríamos perdido o controle da situação. Tenho muito orgulho das nossas equipes, elas mostraram que o SUS existe em Cruzeiro do Sul”, refletiu Agnaldo.

Dia do Enfermeiro

O dia 12 de maio é mundialmente o Dia do Enfermeiro, em homenagem a Florence Nightingale, que nasceu em 12 de maio de 1820, e revolucionou a profissão, sendo um marco para a enfermagem moderna.

Em 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) celebrou o 200° aniversário do nascimento de Nightingale.

