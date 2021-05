O ex-prefeito Dêda Amorim esteve na tarde desta quarta-feira (12), em Brasileia reunido com parte dos vereadores do município, entre eles dois vereadores que fazem parte do Partido Republicano da Ordem Social (PROS).

Na ocasião, houve uma boa conversa sobre o desenvolvimento dos trabalhos do parlamento, onde o presidente interino do poder legislativo, Vereador Marquinhos Tibúrcio se fez presente no encontro.

Neste encontro, Dêda tratou de dialogar ainda sobre política local já que o nome do casal Dêda e Maria Antônia tem sido muito falado na fronteira, inclusive a vereadora Neiva Badotti (PSB) se solidarizou com o casal, na tribuna da Câmara, após a atitude da prefeita do município, Fernanda Hassem, atitude esta que a parlamentar considerou “sorrateira”.

Mas diante do que aconteceu, Dêda afirmou que jamais ele e a deputada estadual Maria Antônia irão abandonar Brasileia. “Estaremos sempre com vocês ajudando naquilo que nos cabe, não vamos deixar essa política suja danificar esta relação do casal Dêda e Maria Antônia para com a população dessa cidade tão querida e que merece o melhor”, destacou Dêda.

Logo mais, Dêda irá se reunir com a executiva municipal do partido e se possível boa parte dos membros para comunicar os rumos que o grupo irá tomar daqui pra frente, haja vista que a executiva estadual se reuniu pela manhã e definiu a migração para o Podemos.

