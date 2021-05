O governando Gladson Cameli autorizou a sua assessoria política a proceder conversas para definições sobre os aliados políticos, com os quais poderá contar em 2022, como pedras a favor do seu tabuleiro de xadrez. Quer saber, por exemplo, quem da sua base de apoio na ALEAC estará no seu palanque.

Base que, por sinal, se encontra fragilizada. Cinco deputados dissidentes, que estiveram na sua campanha em 2018, se juntaram à oposição e formaram uma CPI para investigar supostos atos ilegais ocorridos na secretaria de Educação. São eles: Meire Serafim (MDB), Antonia Sales (MDB), Roberto Duarte (MDB), Neném Almeida (sem partido) e Fagner Calegário (PODEMOS). Também quer saber quais políticos da oposição poderão arrebanhar.

A primeira conversa deve acontecer neste início de semana com a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT). A assessoria do governador vai cobrar dela uma decisão imediata, se ela vai deixar o PT, como prometeu em conversas anteriores com o Gladson ou continuará nas fileiras petistas.

Argumenta um assessor que, por lhe beneficiar, o governador implodiu seu grupo de apoiadores em Brasiléia, ao nomear seus indicados para o governo. “Tem que resolver esta semana, não vamos mais esperar”, confidenciou um assessor palaciano ontem ao BLOG DO CRICA.

Uma conversa com o grupo do senador Sérgio Petecão (PSD) está descartada, porque o governador já dá como certo que o senador será o seu adversário na disputa do governo, na eleição do próximo ano.

TENTEI ontem contato pelo ZAP com a prefeita Fernanda Hassem (PT) para saber da sua oposição política, mas até o BLOG fechar não respondeu. O espaço fica aberto.

