Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem e o secretario Israel Milani – Foto: Israel Milani / facebook

A redação do site 3 de Julho Noticia havia entrado em contato com a prefeita do município de Brasileia, onde na oportunidade a política informou que estaria em Brasília resolvendo assuntos de recursos que estariam pendentes, tanto da educação como também da saúde e outros.

Mas para a nossa surpresa, no dia seguinte o 3 de Julho Notícias esteve na Associação dos Municípios do Acre (AMAC), na qual ela é vice-presidente, participando da Assembleia geral com boa parte dos prefeito. Lá, a prefeita Fernanda Hassem enviou um comunidade à associação informando que não se faria presente, pois tirou 10 dias de afastamento por conta do luto em virtude do falecimento de sua avó.

Mas o que chamou mesmo a atenção foi o fato do filho da deputada Federal Vanda Milani, Israel Milani, usar a sua página do facebook para fazer uma declaração de amor para a prefeita, já que os dois estão vivendo um romance, e sem querer Milani desmentiu as versões ditas por Fernanda Hassem.

Em seu Post, Israel colocou fotos tiradas na praia e em lugares que servem de cartão postal e que com certeza não são em Brasília. Sabemos que nem só de trabalho vivemos, porém á o momento para isto. Agora devemos admitir que a gestora soube escolher a melhor de superar seu luto!

Mas não podemos nos esquecer que enquanto gestor (a), os deveres tende ser cumpridos. Enquanto a prefeita está curtindo as praias do Brasil, a população do município de Brasileia sofre com as péssimas condições das vias, sofrem com o abandono de espaços públicos e até mesmo com a iluminação pública em alguns locais.

Paixão faz bem pra saúde

Especialistas garantem que a paixão ajuda no bom funcionamento do corpo. “Diferentes pesquisas mostram que a paixão libera endorfinas, substâncias produzidas pelo cérebro que acionam e estimulam o circuito neuronal do prazer, estimulando o corpo como um todo.

Da paixão ao amor

O ser humano passa por um processo delicado durante o relacionamento afetivo. Após alguns meses de paixão, outras regiões do cérebro são estimuladas e um sentimento mais duradouro entra de vez em cena: o amor. Ele é considerado a ligação mais sólida e densa – o que estimula substâncias diferentes no corpo, como a ocitocina nas mulheres e vasopressina nos homens. É o momento que, enfim, encontramos aquele modelo de ser humano que criamos ao longo de nossa vida, segundo diz Maria Izabel.

A paixão traz consigo a calma, tranquilidade, energia, motivação e a sensação de otimismo. Ao longo do envolvimento amoroso, a pessoa também procura cuidar mais de si mesma, desde fazer exercícios, passando pela preocupação com a frequência às visitas ao médico e aos cuidados com a saúde e chegando até a vontade mudar o visual. Uma maneira importante para fortalecer a paixão é o sexo. A combinação de ambos contribui para uma aproximação maior do casal. Além de queimar calorias e fazer bem à saúde, estimula a autoestima de ambos.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Em seu segundo mandato de prefeita, Fernanda Hassem está deixando a desejar. Não está cumprindo os acordos firmado inclusive este na comunidade Quixadá no km 26, e também vários espaços públicos do município estão abandonado como é o caso da quadra do bairro José Moreira, conforme foi denunciado pelo Vereador Leomar Barbosa.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.