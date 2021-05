Com 17 mil habitantes e distante 1.570km da capital Manaus, Guajará é um dos municípios amazonenses com mais ligações com o Acre e por ficar a 16 km de Cruzeiro do Sul, mantém ligações comerciais, culturais e nas áreas de saúde com a cidade acreana.

A cidade teve forte investimento financeiro e ações desenvolvidas no controle e combate a Pandemia do Covid-19, mas publica apenas imagens das ações e por não ter um simples site, deixa as informações de receitas e gastos ocultos.

Fazendo um levantamento detalhado, a redação do 3 de Julho verificou que somente a cidade de Guajará não tem página com endereço eletrônico. Um local para armazenar as principais informações, nomes dos secretários, telefones das secretarias, resoluções e portarias, folha de contracheque de servidores e todas as informações referente administração municipal.

Na Região do Juruá, as cidades de Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul e Ipixuna, todas estão com seus sites atualizados e matem lá, as principais informações referentes aos atos do poder relacionado a cada cidade.

• Quanto a prefeitura gasta com a folha salarial, quem são os servidores, efetivos, provisórios e em cargos de comissões?

• Quais valores recebidos do governo federal e detalhamento dos gastos no combate a Pandemia, como compra de cestas básicas, insumos, testes de covid-19, contratação de pessoal dentre outras?

• Quais convênios foram firmados entre a gestão municipal e o governo do estado, como foram executados?

• Quais empresas foram contratadas e os pagamentos feitos, isso é obrigação detalhar.

Com gastos robustos em passagens, diárias em viagens na capital Manaus, para agendas e atos da administração, esses detalhes sequer podem ser consultados por qualquer cidadão, que tem por ventura queira se informar.

O que é a Lei de Acesso à Informação, que está sendo descumprida pela prefeitura de Guajará?

A lei nº 12.527/2011, ou simplesmente Lei de Acesso à Informação (LAI), regulamenta o direito ao acesso dos cidadãos às informações dos três Poderes da União, Tribunais de Contas, Ministério Público e algumas entidades privadas sem fins lucrativos. Entenda o que é a LAI, seus princípios e como o uso dessa lei pode fortalecer a democracia do nosso país.

Aprovada em 2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI) obriga órgãos e entidades ligados ao poder público a realizar uma gestão transparente da informação, permitindo amplo acesso e divulgação de dados públicos e garantindo sua permanente disponibilidade e integridade. Os órgãos e entidades que devem transparência à população por meio dessa lei.

Nós tentamos contato com o prefeito Ordean Silva, que se encontra em viagem a capital Manaus e não nos atendeu, o assessor de comunicação da prefeitura Cristiano Costa, também não retornou as mensagens.

O espaço estar aberto para esclarecimentos.

