De volta ao cenário político, o ex-deputado estadual e presidente da ALEAC Ney Amorim assumiu o comando do PODEMOS no Acre e já se articula para trazer lideranças de expressão na montagem de chapa para as eleições de 2022

Ney se tornou um dos nomes mais próximos do governador Gladson Cameli (PP), inclusive é visto pelo chefe do executivo, como uma das peças fundamentais na construção do time eleitoral para disputa da reeleição rumo ao Palácio Rio Branco em 2022.

Mostrando agilidade e habilidade política, Ney articula a vinda de diversas lideranças de peso para a sigla. O ex-prefeito de Tarauacá Rodrigo Damasceno, é um dos nomes que chegam para disputar uma cadeira na ALEAC pela sigla dirigida por Ney.

Outra novidade é a ex-deputada e atual secretária de Turismo e Empreendedorismo Eliane Sinhazique, que deixa o MDB depois e pode ser uma aposta do Podemos para chapa de estadual.

Uma terceira aquisição pode balançar as estruturas e já se cogita como quase certa. Trata se da ex-prefeita e atual secretária estadual de educação Socorro Neri, que deve deixar o PSB, depois que aceitou o convite para fazer parte do governo Gladson Cameli (PP).

Ney tem a missão de correr contra o tempo, para montar uma chapa forte de deputado estadual e federal, está de seu interesse, já que disputará uma cadeira na câmara dos deputados. Há quem até aposte que todo esse prestígio de Ney Amorim com Gladson, pode resultar em uma possível filiação de uma liderança no Podemos, para ser o vice de Gladson na disputa pela reeleição em 2022. Vamos aguardar para ver os desdobramentos.

