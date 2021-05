Na manhã dessa terça-feira, 11, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, esteve com o bispo de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovanale. O prefeito garantiu parceria da prefeitura, para realização do Novenário de Nossa Senhora da Glória, adequado a “nova” realidade imposta pela pandemia.

O prefeito falou da parceria para realizar a tradicional festa religiosa, da padroeira de Cruzeiro do Sul: “Nós temos várias parcerias com a Diocese de Cruzeiro do Sul. Sempre estivemos juntos na realização do Novenário de Nossa Senhora da Glória, padroeira da nossa cidade”. E Seguiu: “Esse ano não é diferente. Mas, tem um desafio a mais, que é organizar – pelo segundo ano consecutivo – em meio a pandemia. Por isso já estamos conversando para que possamos realizar uma bela festa, sem expor as pessoas e respeitando a fé de todos”, finalizou Zequinha.

Dom Flávio Giovanale comentou o encontro com o prefeito: “Foi uma conversa muito produtiva. Nós vamos trabalhar juntos para que possamos realizar o novenário dentro da realidade da pandemia, mas será uma festa muito bonita. A pandemia jamais irá derrubar a nossa fé”, disse o Bispo de Cruzeiro do Sul.

O Novenário de Nossa Senhora da Glória é a maior festa religiosa do Acre e uma das maiores da região Norte. Acontece há 103 anos e, antes da pandemia, reunia uma verdadeira multidão de fiéis na tradicional procissão, que tomava conta das ruas de Cruzeiro do Sul.

Desde o ano passado que a procissão vem sendo substituída por atividades que evitam aglomerações. Os organizadores têm procurado não expor os fiéis ao risco de contaminação pelo coronavírus.

O Novenário de Nossa Senhora da Glória terá início no dia 5 de agosto, como tradicionalmente acontece.

