A Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Obras, nesta terça-feira, 11, iniciou a recuperação das vias danificadas pelas causas naturais (tempo, tráfego de veículos, fortes chuvas) e pioradas pela falta de manutenção, nas gestões anteriores.

O trabalho consistiu na remoção dos pisos, compactação do solo, selagem e recolocação de camada asfáltica. Parte do trecho danificado da Av. Duque de Caxias foi devidamente recuperado, além de feitos os serviços de limpeza e tapa buracos.

Segundo o prefeito Jailson Amorim, a administração vem realizando diversas ações para a manutenção das vias públicas, atuando sempre na perspectiva de melhorar o acesso e a trafegabilidade.

