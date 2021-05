O prefeito Jerry Correia deu ordem de serviço para a iluminação em led da Avenida Raimundo Chaar e Rua Eneide Batista.

A empresa contratada deve concluir a instalação dos equipamentos ainda nesta terça-feira (11).

A Prefeitura também já realizou a troca de mais de 300 pontos de iluminação que estavam danificados.

Mesmo assim, dezenas de locais ainda serão atendidos com a recuperação da iluminação pública.

“Ainda este ano vamos entregar toda a cidade iluminada com o sistema led. Isso vai garantir uma iluminação de qualidade, com baixo custo e de longa durabilidade”, disse Correia.

