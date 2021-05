Na manhã desta Segunda-Feira (10), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou o Curso de Formação dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde) tanto dos que passaram no seletivo realizado recentemente pela Saúde, quanto dos que estão com o contrato vencendo.

O evento aconteceu no auditório, José Monteiro e contou com a presença do Prefeito Jerry Correia, Presidente do Legislativo Wendell Gonçalves, os Vereadores Jura Pacheco, Gilda Almeida, Wermyson Martins, Adelson Cunha, Secretária de Saúde, Ivelina Marques, Coordenador de Epidemiologia, Deibison Torres, dentre outras autoridades.

De acordo com a Secretária da Pasta, Ivelina Marques, o Curso é de suma importância, tendo em vista que há muito tempo não se oferecia esse tipo de treinamento para os Agentes de Saúde. “Não seriamos capaz de colocar os ACS para trabalharem em suas respectivas micro áreas sem antes oferecermos essa capacitação, pois eles precisam ter um norte a ser seguido,” disse.

Vale destacar que o Curso está sendo ministrado pela Coordenadora de Atenção Básica, Alivandra Araújo e terá duração de 03 dias, sendo Segunda, Terça e Quarta-Feira durante todo o dia.

Em suas falas o Prefeito destacou a importância da capacitação dos ACS, parabenizando todos os presentes pela oportunidade de realizá-la e desejando sucesso a todos em sua rotina de trabalho.

O Presidente do Legislativo também parabenizou os profissionais pela realização do curso destacando que o trabalho do ACS é de suma importância para a sociedade e a partir treinamento eles poderão atender melhor suas micro áreas.

