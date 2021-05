Polícia cumpre 11 mandados judiciais em Cruzeiro do Sul em operação contra organização criminosa — Foto: Nucom/PF-AC As polícias Federal e Civil deflagraram nesta terça-feira (11) a operação “Criminalis Nexum” em Cruzeiro do Sul, que tenta desarticular organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e outros crimes na cidade do interior do Acre.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva. Os mandados foram expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco. Durante a ação, uma pistola foi apreendida. Segundo a polícia, os alvos foram levados para a delegacia da Polícia Federal na cidade para os devidos procedimentos e depois para a Unidade Penitenciária Manoel Néri da Silva. A investigação conduzida pela Polícia Federal no Acre foi denominada Criminalis Nexum, que em latim significa conexão criminosa. O nome faz referência à troca de mensagens, de cunho criminoso, recuperadas pela PF em celulares encontrados dentro de celas do presídio Manoel Neri, em que membros de facções presos eram mandantes da organização criminosa. Participaram da operação 20 policiais federais e 6 policiais civis. Ainda segundo a PF, em consideração à pandemia de Covid-19, todas as medidas foram tomadas para a segurança dos envolvidos. Do G1 Acre

