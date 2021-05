Suspeito foi preso na Estrada Transacreana, zona rural de Rio Branco — Foto: Arquivo/PC-AC

Mais um homem suspeito de participação na morte de Welisson Correa Sampaio em 16 de fevereiro deste ano foi preso pela Polícia Civil, nessa segunda-feira (10), no ramal do Adalberto, km de 26, da Estrada Transacrena.

Ele, que tem 36 anos, seria o comparsa do homem que foi preso no último dia 20 de abril. A prisão foi feita por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Sampaio foi achado morto no ramal do Alberto, na Estrada Transacreana, zona rural de Rio Branco. A vítima teria passado a noite em um bar, depois não foi mais vista, e em seguida foi encontrada morta com marcas de cortes no pescoço e a suspeita é que tenha sido degolada.

Conforme o delegado Leonardo Ribeiro, que preside o inquérito, as investigações apontaram que o autor do crime bárbaro se escondeu na casa de parentes na Zona Rural do município de Plácido de Castro após a prática delitiva.

A apuração mostrou ainda que ele não teria agido sozinho no crime e que teve a participação de uma segunda pessoa. Foi então que a polícia pediu a prisão desse comparsa, que foi decretada pela Justiça e cumprida nessa segunda.

O preso foi encaminhado à DHPP onde foi ouvido pelo delegado e confessou sua participação no homicídio. Do G1 Acre

