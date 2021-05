Nesta segunda-feira (10), o ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda Amorim, foi recebido pelo governador Gladson Cameli em seu gabinete para juntos discutir assuntos voltados para a tratativa de ações que o governo vem desenvolvendo.

Além de assuntos referente as ações do governo, foi discutido também a respeito da política, já visando as eleições de 2022. O Governador Gladson agradeceu o apoio que o grupo da deputada Maria Antônia e Dêda tem dado ao seu governo, bem como se colocou a disposição do grupo.

Na oportunidade, Dêda também agradeceu o governador Gladson Cameli por esta audiência, pois destaca a importância de dialogar com os aliados para que assim se torne um governo participativo. Gladson sempre demonstrou respeito e interesse naquilo que Dêda têm a dizer, pois valoriza a opinião de todos, sempre com muita humildade.

“Eu estou honrado em mais uma vez ter tido a oportunidade de participar de uma audiência com o governador do nosso estado. Agradeço imensamente a ele por ser esta pessoa humilde que sabe valorizar a maneira de nós pensarmos”, concluiu Dêda.

