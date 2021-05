O prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva (PSD), conseguiu com a bancada do Acre no Senado Federal recursos na ordem de quatro milhões e cem mil reais para continuar investindo no desenvolvimento do município.

No Senado Federal, o prefeito e o vereador José Nunes (PSD), presidente da Câmara de Vereadores, visitaram os gabinetes dos três senadores do Estado no Acre no Congresso Nacional.

O senador Sérgio Petecão, presidente estadual do PSD, destinou ao município uma emenda 2,8 milhões de reais. Já o senador Márcio Bittar (MDB) garantiu mais um milhão, e Mailza Gomes (Progressistas) contemplou Plácido de Castro com mais trezentos mil. Amanhã, o prefeito peregrina nos ministérios e gabinetes dos deputados.

O prefeito Camilo Silva agradeceu aos senadores pela sensibilidade em atender suas demandas e alocar os recursos ao município. “Em nome da população de Plácido de Castro, eu externo minha gratidão aos senadores do Acre pela destinação dos recursos, que com certeza vem beneficiar ainda mais a nossa comunidade”.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Em seu segundo mandato de prefeita, Fernanda Hassem está deixando a desejar. Não está cumprindo os acordos firmado inclusive este na comunidade Quixadá no km 26, e também vários espaços públicos do município estão abandonado como é o caso da quadra do bairro José Moreira, conforme foi denunciado pelo Vereador Leomar Barbosa.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.