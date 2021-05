Secretário de Finanças Tadeu Hassem e o Vereador Leomar Barbosa – Foto: Arquiva Câmara de Brasileia e prefeitura do Município

Durante a sessão desta terça-feira (11), o Vereador Leomar Barbosa (PSD) expôs um assunto de extrema importância, em se tratando do patrimônio público. Isto porque a prefeitura do município de Brasileia fez a aquisição de uma caminhonete branca que seria destinada para a secretaria de obras.

De acordo com o parlamentar, Tadeu Hassem não só estaria usando o veículo público no horário de expediente, como também, este mesmo veículo estaria a sua disposição 24 horas por dia, inclusive não está nem caracterizado com a logomarca da atual gestão.

De acordo com o decreto-lei n° 201/1967, a utilização de bem público em proveito particular é prática caracterizada como ato de improbidade, expressamente vedada em nosso ordenamento jurídico, assim como contrária aos princípios constitucionais básicos que regem o setor público.

Diante disto, o vereador Leomar Barbosa pede encarecidamente que o secretário de finanças do município devolva o veículo que não é dele, pois há muitas secretarias do município que precisam deste veículo público para resolver assuntos do município.

