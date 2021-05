Durante a visita Franciney afirmou constatar as dificuldades que as famílias enfrentam ao se deslocar de suas residências para outras localidades, principalmente pela precariedade ou, até mesmo ausência de trapiches levados pelas águas do rio Juruá.

“Estarei na sessão desta terça-feira solicitando ao executivo municipal que seja realizado com urgência a limpeza das vielas, e entulhos deixados pela alagação e também a reconstrução dos pontos críticos dos mais de 2 kms de trapiches que são estradas para milhares de famílias no bairro da Várzea’, disse o vereador.

O parlamentar disse reconhecer os esforços e empenho do prefeito Zequinha Lima, em levar melhorias e solucionar os principais problemas da sociedade, inclusive levará ao seu conhecimento, as dificuldades enfrentadas pelos moradores dessa localidade no bairro da Várzea.

“Sei das dificuldades da prefeitura em realizar com recursos próprios estes serviços, devido sua complexidade mais acredito na boa vontade e no esforço do nosso prefeito Zequinha Lima para que possa está levando melhorias a comunidade da nossa querida Várzea”, finalizou Franciney.

