Com o objetivo de buscar recursos para realizar investimentos que melhorem a qualidade de vida da população epitaciolândense, o Prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Assessora Jurídica Allyne Saldanha e dos vereadores da base, Marco Ribeiro e a vereadora Preta, cumprem agenda em Brasília.

Nesta segunda 10/05, o chefe do executivo visitou os gabinetes dos três senadores acreanos, Márcio Bitar, Mailza Gomes e Sérgio Petecão, na ocasião reforçou o compromisso e parceria para trazer benfeitorias para esta municipalidade.

Sérgio Lopes recebeu a garantia por Parte do Senador Sérgio Petecão da destinação de verbas para investimentos nas áreas da Saúde, Infraestrutura e melhoria de ramais.

“Estamos aqui em Brasília em busca de recursos, fui muito bem recebido pelos nossos três senadores, em especial pelo Sérgio Petecão, que garantiu a destinação de recursos para as áreas da Saúde, Infraestrutura e melhorias de ramais, e nessa oportunidade quero agradecer a ele por ser esse parceiro do município de Epitaciolândia.”

O Prefeito ressaltou ainda que a Senadora Mailza Gomes, tem destinado várias emendas para Epitaciolândia, nas áreas da Saúde, esportes e infraestrutura, somando mais de 3.5 milhões de reais, sendo R$ 260 mil para aquisição de 02 pickups, R$ 430 mil reais para aquisição de uma pá carregadeira, (Essas já estão em processo de licitação), e, 1.6 milhões de reais para a construção da Casa da Mulher Brasileira, emendas do ano passado.

Para esse ano de 2021, a Senadora anunciou a destinação de R$ 300 mil para custeio da Saúde/PAB e mais 1 milhão para obra do Complexo Esportivo do Corpo de Bombeiros de Epitaciolândia. O Prefeito Sérgio Lopes segue a agenda de visitas nos ministérios nesta terça 11/05.

