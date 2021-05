A Prefeitura de Assis Brasil realizou um ato solene de hasteamento das bandeiras em ato alusivo à abertura da semana do município. O momento cívico aconteceu por volta das 8hs em frente a Sede da Prefeitura.

Os convidados para o hasteamento foram o Prefeito Jerry Correia, que foi direcionado para a Bandeira do Município; O Delegado de Polícia Civil, Erick Ferreira ficou por conta da Bandeira do estado do Acre e para a Bandeira Nacional, foi designado o representante do 2º PEF, Guilherme Oliveira.

De acordo com o Prefeito Jerry Correia, o município está se reinventando para oferecer à população uma semana com programação diferenciada para comemorar o aniversário do Município que acontecerá no dia 14 de Maio. Em seu discurso desejou felicidades ao município e que Deus cada vez mais venha abençoar o município de Assis Brasil.

Estiveram presentes na solenidade: o Prefeito da cidade, Jerry Correia, o Vice Prefeito Reginaldo Martins, o Presidente do Legislativo, Wendell Gonçalves, os Vereadores, Gilda Almeida, Aroldo Batista, Jura Pacheco, Adelson Cunha, o representante do 2º PEF, Guilherme José de Oliveira, o Delegado de Polícia Civil, Erick Ferreira, a Coordenadora do Núcleo Estadual de Educação, Gleiciane Amorim, os Secretários Municipais, os Diretores das Escolas e demais autoridades.

Confira o cronograma completo das atividades que serão realizadas em alusão ao aniversário do município.

CRONOGRAMA

Segunda-Feira 10.05.2021

08:00hs – Abertura oficial da semana do Município com hasteamentos das bandeiras e execução do hino do Município – Local: Em frente à Prefeitura Municipal de Assis Brasil

19:00hs – Cerimônia de assinatura de contrato dos profissionais aprovados no Seletivo da Secretaria de Saúde, Assistência Social e Agricultura e Meio Ambiente – Local: Auditório José Monteiro

Terça-feira 11.05.2021

16:00hs – Lançamento da obra de pavimentação da rua Francisco das Chagas – Local: Próximo ao campo de futebol

Quarta-Feira 12.05.2021

8:00hs – Entrega das Obras de reforma e melhorias na Sede da Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar

Quinta-feira 13.05.2021

8:00hs – Entrega de equipamentos agrícolas e lançamento do Programa de Mecanização de Terras – Local: Em frente à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

16:00hs – Ato Ecumênico em homenagem às vítimas da Covid-19 – Local: Praça Henoc Timóteo

Sexta-feira 14.05.2021

5:00hs Alvorada Festiva

14:00hs Inauguração de melhorias da ETA e lançamento da ampliação da rede de abastecimento de água – Local: DEPASA

15:00hs Lançamento da obra de terraplanagem do ramal Icuriã

16:00hs Inauguração da Casa de Passagem Otonoel de Souza Martins Oliveira

17:00hs Assinatura da Ordem de serviço para reforma da Escola Edilsa Maria Batista

19:00hs Sessão Solene alusiva ao 45º aniversário de Assis Brasil – Local: Auditório José Monteiro.

