A prefeitura de Rodrigues Alves, através do Gabinete da Primeira Dama, em conjunto com as Secretarias municipais de Assistência Social e de Educação, com as Coordenações do Cras, do Centro de Convivência do Idoso, do Departamento de Juventude, de Cultura e de Comunicação, realizou domingo, 09 de maio, uma festa virtual em alusão ao Dia das Mães. Onde foram prestadas varias homenagens, apresentação de artistas locais e mais de 200 prêmios doados pelo Prefeito Jailson Amorim, pelo Vice Pr. Nilson Magalhães, Primeira Dama, Secretários, Empresários, Coordenadores de Departamentos e funcionários da Prefeitura.

A Primeira Dama Samia Cristina , falou do empenho de toda equipe envolvida na realização do evento e agradeceu o apoio do Prefeito,do vice, pastor Nilson Magalhães e sua esposa Júlia Magalhães dos secretários, coordenadores de departamentos, funcionários da Prefeitura e todos envolvidos os demais envolvidos.

O vereador Neto do Jamilsom Presidente da Câmara, representando os demais vereadores, falou da importância dessa data, e que todas as mães são merecedoras dessa linda homenagem. O Vereador ainda parabenizou o Prefeito Jailson pela realização desse evento.

O Vice Pr.Nilson Magalhães, parabenizou o Prefeito Jailson por essa linda homenagem e citou alguns trechos bíblicos referente as mães, e disse que “Que o amor de mãe é incondicional, é divino, foi criação de Deus. É por isso que, quem tem a sua mãe ainda viva, respeite Ela, seja um filho obediente, abrace, beije e valorize a sua mãe”, disse pastor Nilson.

Jailson Amorim prestou homenagem a sua mãe, Dalva Amorim, a Primeira Dama Samia Cristina, a esposa do vice prefeito a vereadora Paula, e sua tia, à ex-vereadora Antonia Matos, todas presentes no evento.

Em seguida agradeceu ao apoio de todos que ajudaram nas doações dos prêmios . “Quero parabenizar todas as mães do nosso município pelo o seu dia, feliz dia das mães”, concluiu o Prefeito.

