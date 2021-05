Em meio a pandemia da covid-19, a prefeitura de Epitaciolândia encontrou uma forma de homenagear as mães epitaciolândenses sem colocar em riscos nossas rainhas do lar, uma iniciativa da Secretaria de Cidadania e Assistência Social através da Secretária Eliad Maria e sua equipe, foi elaborado e executado o Projeto intitulado “Amor de mãe cresce junto com você,” para angariar brindes para sorteio através de uma live, assim prestando uma justa homenagem mesmo de longe, más sem deixar de reconhecer o valor que cada mãe representa para nossa sociedade.

O Prefeito Sérgio Lopes juntamente com o pessoal do Centro de referência do Idoso, distribuíram cestas para as mães da melhor idade que frequentam o local que está com as atividades suspensas em decorrência da pandemia da convid-19.

Em seguida o próprio prefeito apresentou uma live para sortear os prémios arrecadados na campanha, “esta foi uma forma que encontramos para homenagear nossas mamães, gostaríamos muito de oferecer um dia todo de festa, com almoço e muitas brincadeiras, mas a ocasião não nos permite, por causa do risco com contágio da convid-19,” salientou Sérgio Lopes.

Ainda durante a live, muitas mães que moram próximo a sede da Prefeitura foram receber seus prêmios. Outros prêmios foram sorteados no Programa Epitaciolândia em Ação, com a locutora Marinete Mesquita e dessa forma contemplando todas as mães sendo elas moradoras da cidade ou zona rural através do rádio.

No final da live, o prefeito acompanhado da primeira dama Alliny Saldanha, deixou uma mensagem a todas as mães. “Primeiramente queremos agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de estar aqui fazendo essa homenagem a todas vocês mães epitaciolândenses, deixo o meu abraço e meu carinho, vocês são o baluarte de toda família, o ponto de referência para todos nós, o nosso muito obrigado por tudo e parabéns não só por hoje más por todos os dias, Parabéns mamães de Epitaciolândia. Concluiu o prefeito Sérgio Lopes.

A prefeitura agradece a todos os parceiros que contribuíram com a realização

de projeto: Gazin – Mercantil São Sebastião – Restaurante Aquários – Dra. Valéria – Sergio Lopes – Allyne Saldanha – Marizana – Lindaci – Casa de Carne Karol – Vip Cel – Salão de Beleza Amazonas (Da Bruna) – Daniel Dorzila e todos que direto ou indiretamente contribuíram para realização desse evento.

