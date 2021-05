O prefeito Zequinha Lima visitou o comércio no centro de Cruzeiro do Sul, procurando conversar com as pessoas e reforçando a importância de manter os cuidados contra a covid-19.

Durante todo o trajeto, o prefeito falou com muita gente, ouviu opiniões e também reivindicações: “Não se pode solucionar um problema que você não conhece de perto.

É por isso que só faço política ouvindo as pessoas e procurando entender a real necessidade da população, para que nossa gestão possa fazer o que for possível – dentro das nossas limitações – para resolver os problemas”, disse o prefeito de Cruzeiro do Sul.

Acompanhado do presidente da câmara dos vereadores, vereador Franciney Freitas, o prefeito andou pelo centro, entrando loja por loja, explicando que o comércio voltou a abrir pois houve redução nos números da Covid-19. Mas, se os cuidados não forem mantidos, tudo pode regredir.

“Faz três semanas que tomamos a decisão de reabrir o comércio. E não fizemos isso de qualquer jeito, fizemos baseados na redução dos números da covid-19, que aconteceu graças ao esforço de todos. E hoje, seguimos com os números estabilizados”. E continuou: “Mas, todo dia pessoas seguem sendo contaminadas com esse vírus e, frequentemente, temos registros de mais óbitos. Isso mostra que nós reduzimos, mas ainda não controlamos o vírus. Isso só será possível com a vacina. Enquanto nossa população não estiver totalmente imunizada, temos que manter os cuidados, para não voltarmos para uma nova onda da covid-19”, disse.

Durante a visita ao comércio, Zequinha esteve no Mercado Joãozinho Melo, onde conversou com a Associação dos Comerciantes do Mercado, para pensar em melhorias para o local. O prefeito também foi ao porto de Cruzeiro do Sul, que hoje atende sete municípios e sofre com a grande quantidade de embarcações.

Zequinha conversou com os catraieiros, ouviu opiniões e garantiu que já iniciará – durante essa semana – uma melhoria no embarque e desembarque do porto.

Para o presidente da Associação dos Catraieros, Nonato Coelho, a visita do prefeito é sinal de que a gestão está próxima das pessoas: ” Nós temos muita carência aqui no porto. Mas quando o prefeito vem pessoalmente aqui, ouvir a gente e trazer apoio, é muita alegria! A gente sabe que não dá para resolver tudo, mas temos esperança que muita coisa pode mudar e que podemos ter mais condição de trabalhar”, disse Nonato.

E veja Neste Plantão do 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Um caso, pra lá de inusitado foi registrado no município de Brasileia, onde um cidadão que teria ingerido bebidas alcoólicas, introduziu uma garrafa de cerveja em seu ânus, porém o homem perdeu o controle do objeto e a garrafa foi parar em seu intestino. Equipe médica dos Hospital Regional do Alto Acre teria tentado de várias maneiras fazer com que este paciente expelisse o objeto, mas não obtiveram êxito.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.