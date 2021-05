Na manhã deste sábado (19), o deputado estadual Jenilson Leite ( PSB) celebrou o Dia das Mães com a distribuição de flores às gestoras que estavam no mercado municipal de Tarauacá. O parlamentar também realizou a distribuição de máscaras às produtoras rurais que vendem hortaliças e frutas no local.

Em seguida, Jenilson realizou uma visita ao Lar Novo Hamburgo. Na instituição filantrópica, Leite entregou lembranças e máscaras às pessoas idosas que vivem no local.

O Lar Novo Hamburgo foi beneficiado com uma emenda de 20 mil do deputado. O recurso deverá ser pago à instituição até o 15 de maio.

A coordenadora do Lar Novo Hamburgo, Dona Terezinha de Oliveira, entregou um ofício ao deputado para que leve ao governador Gladson Cameli, na qual solicita a liberação de um convênio para manter o espaço funcionando.

Segundo a gestora do local , com a mudança da gestão municipal em 2017, o Lar ficou desamparado. ” Pedimos ao deputado Jenilson , que é uma pessoa que tem feito um trabalho em prol dessa instituição, que intervenha junto ao governador para liberar ess convênio, no valor de 96 mil reais. Porque manter o Lar Novo Hamburgo apenas com os recursos dos idosos está inviável. Temos que comprar medicamentos, pagar funcionários e alimentação com o recurso. Por isso pedimos o apoio do deputado para nos ajudar nessa luta”.

Jenilson Leite garantiu à gestora que vai buscar resolver essa situação com o governador Gladson Cameli. “Quero parabenizar todas as mulheres do Lar Novo Hamburgo, em nome da Dona Terezinha, porque conheço sua dedicação e cuidado que tem com essas pessoas. Isso é a verdadeira demonstração do amor de mãe. Com relação a falta de apoio do governo do Estado e da gestão municipal ao trabalho que é desenvolvido aqui, lamento pela falta de sensibilidade. Por isso, digo que vocês podem contar com o meu apoio e vou levar essa reivindicação para ser debatida com o governador”.

Ainda na cidade de Tarauacá, o parlamentar esteve reunido com a direção da Associação de Moradores do bairro das Flores. Jenilson parabenizou a comunidade pela construção de uma ponte no Igarapé Buchão. Sem apoio da Prefeitura, a obra foi construída pelas pessoas que necessitam do serviço de ambulância e alguns chegaram a cair no corrego devido a precariedade da antiga ponte.

” Parabenizo aos moradores da comunidade do bairro das Flores pela construção dessa ponte. Nosso amigo Jonas, Queila”. Segundo Ciel, vice-presidente do bairro, conta que a comunidade se mobilizou, juntou prego, ganhou madeira de um empresário e fizeram a ponte. Com o apoio do deputado, eles também conseguiram levar água para a casa dos moradores. Cerca de quinhentas famílias moram no local.

E veja Neste Plantão do 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Um caso, pra lá de inusitado foi registrado no município de Brasileia, onde um cidadão que teria ingerido bebidas alcoólicas, introduziu uma garrafa de cerveja em seu ânus, porém o homem perdeu o controle do objeto e a garrafa foi parar em seu intestino. Equipe médica dos Hospital Regional do Alto Acre teria tentado de várias maneiras fazer com que este paciente expelisse o objeto, mas não obtiveram êxito.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.