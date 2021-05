Mamude, ex-meia do Rio Branco-AC — Foto: Arquivo pessoal/Manoel Façanha

Globo Esporte – Contratado no início desta temporada, o meia Mamude teve o contrato encerrado com o Rio Branco-AC no dia 4 deste mês e está livre no mercado da bola. Desde que os clubes foram impedidos de promover treinamentos coletivos, no início de fevereiro, o jogador de 21 anos tenta manter a forma física como pode.

O meia, que tem passagens pelo Galvez e Castanhal-PA, segue um cronograma de exercícios individuais em casa. Ele completa a rotina de treinos semanais com corrida no Canal da Maternidade, na capital.

– Desde a paralisação venho fazendo exercícios em casa. As dificuldades têm sempre, as vezes também treino no Canal da Maternidade, sei que não é mesma coisa. Importante é não relaxar – destaca.

Sem contrato com o Estrelão, Mamude busca oportunidade no mercado de trabalho fora do futebol. Apesar disso, ele destaca que deseja retornar ao Rio Branco-AC, mas não descarta sair do Acre, caso receba proposta mais vantajosa. – Em relação em continuar no Rio Branco eu pretendo sim, mas sempre na espera de algo melhor, propostas melhores – afirma. – Eu vivo do futebol, mas no momento estou à procura de emprego – completa.

Procurado pelo ge, o presidente do Estrelão, Valdemar Neto, disse que tem interesse em contar com o jogador para disputa do Campeonato Acreano 2021, que está previsto para começar em julho. Mamude teve apenas alguns minutos em campo em 2021. O volante atuou parte do segundo tempo da derrota para o Independente-PA por 3 a 1, pelas oitavas de final da Copa Verde. Meia Mamude, ex-Rio Branco-AC, mantém preparação física em casa — Foto: Arquivo pessoal/Matheus Assis

