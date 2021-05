Paulo Roberto de Oliveira, técnico do Galvez — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

Globo Esporte – O Galvez fechou a preparação para encarar o Atlético-MG, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, na manhã deste sábado (8), no CT Forte Imperador, em Rio Branco (AC). Goleado pelo Galo Mineiro na ida por 5 a 0, o Imperador precisar vencer por seis gols de diferença para avançar às quartas de final.

Eliminado sempre por clubes da Série A, o Galvez nunca conseguiu vencer por seis gols de diferença na competição. O mais próximo disso foi a goleada sobre o Londrina-PR por 5 a 1, na primeira fase do torneio desta temporada.

O técnico Paulo Roberto de Oliveira relacionou 23 jogadores para partida. Precisando de gols, o treinador retoma o esquema 4-2-3-1 e o time titular está confirmado com: Wanderson, Anderson, Franklin, Henry, Dudu, Thiago Reis, Marllon, Ryan, Robertinho, Tallis e Wanderson Martins.

– Vamos procurar voltar no 4-2-3-1 e se tornar um time mais ofensivo com variação para o 4-3-3, até no 4-1-4-1 defendendo com duas linhas de quatro. Vamos fazer uma modificação colocando o Dudu para volante para que o time não fique tão desguarnecido do ponto de vista defensivo – afirma o técnico.

Apesar de uma vitória por seis gols de diferença sobre o atual campeão brasileiro da categoria ser considerada quase impossível, o lateral-direito Anderson não descarta um triunfo histórico.

– As pessoas podem falar que é impossível, mas nós que estamos trabalhando todos os dias, a gente sabe da nossa capacidade. Já vimos de tudo no futebol. Vimos aquela vitória do Barcelona sobre o PSG e quem sabe acontece com a gente, se tivermos no nosso dia – destaca.

O meia Tallis, um dos artilheiros do Imperador com dois gols, também evita ‘jogar a toalha’ antes da bola rolar e ressalta que não faltará disposição em campo.

– Vai ser muito difícil, mas não impossível. Nosso time é muito guerreiro, em nenhum momento pensamos em desistir, em nenhum momento pensou no impossível, nosso time vai lutar bastante, correr e buscar o resultado – diz.

Se o Galvez conseguir ganhar do Atlético-MG por cinco gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar encara Coritiba ou Bahia na fase seguinte. As duas equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), no estádio Florestão, em Rio Branco.

Tallis, meia do time sub-20 do Galvez — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

