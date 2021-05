GALO NAS QUARTAS DE FINAL

Globo Esporte – O Atlético-MG está nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Jogando no estádio Florestão, em Rio Branco (AC), o atual campeão brasileiro da categoria empatou por 2 a 2 com o Galvez, na noite deste domingo (9), e garantiu a vaga na próxima fase da competição já que tinha vencido o jogo de ida, em Belo Horizonte, no dia 5 deste mês, por 5 a 0. O Galo abriu 2 a 0 de vantagem no primeiro tempo com gols de Luiz Felipe, aos cinco minutos, e Thiago, aos sete. Na etapa final, o Galvez diminuiu com Ryan, aos cinco, e mesmo com um jogador a menos em campo, após a expulsão do zagueiro Franklin, chegou ao empate com Marllon, em cobrança de falta, aos 38 minutos, após desvio da bola na barreira.

RIVAL NA PRÓXIMA FASE

O Atlético-MG vai enfrentar Bahia ou Coritiba nas quartas de final. As duas equipes se enfrentam nesta segunda-feira (10), no estádio Pituaçu, em Salvador (BA). No jogo de ida, no Paraná, o Coxa venceu por 1 a 0.

GALVEZ ESPERA DEFINIÇÃO PARA TEMPORADA

Com o futebol paralisado no Acre por causa da pandemia do novo coronavírus, o Galvez espera uma definição da Federação de Futebol sobre a realização ou não do Campeonato Acreano da categoria.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético-MG começou a partida com cinco gols de vantagem e antes dos 10 minutos já tinha ampliando para sete. Logo aos cinco minutos, aproveitando erro do Galvez na saída de bola, Luiz Felipe finalizou forte para fazer 1 a 0. Não deu nem tempo do Galvez sair das cordas e, dois minutos depois, Thiago Juan fez o segundo após chute da entrada da área. O Galvez sentiu o baque e o time mineiro jogava com tranquilidade, tentando o terceiro. O Imperador conseguiu chegar com perigo pela primeira vez aos 28, após Thallis finalizar perto do gol de Vinícius Purificação. Aos 35, a trave evitou o gol do Galvez após chute de Thallis. Três minutos depois, novamente o time acreano assustou, mas ficou no quase. Antes da ida para o intervalo, aos 42, Luiz Felipe acertou a trave do goleiro Wanderson e por pouco não fez 3 a 0. Aos 44, Thiago desperdiçou boa oportunidade quando o goleiro Wanderson já estava batido e o placar ficou em 2 a 0 no primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

Sem nada a perder, o Galvez voltou para a etapa final querendo diminuir o prejuízo e, pelo menos, amenizar o impacto da desclassificação no placar. E logo aos cinco minutos chegou ao primeiro gol. Ryan aproveitou sobra na entrada da área e finalizou no canto direito para fazer 2 a 1. O Atlético-MG, acomodado com a ampla vantagem, administrava o resultado e tentava explorar os contra-ataques. Em um deles, aos 11, o goleiro Wanderson evitou o terceiro dos mineiros, após grande defesa em chute de Thiago Juan cara a cara, aos 11 minutos. Aos 17, a defesa do Imperador errou na saída de bola, mas o ataque do Atlético-MG não aproveitou a e finalização saiu fraca, nas mãos de Wanderson. Um minuto depois, o Galvez ficou com um a menos em campo. O zagueiro Franklin, que já tinha cartão amarelo, cometeu falta e acabou expulso. O time acreano diminuiu o ímpeto ofensivo e o Atlético-MG passou a pressionar, mas sem tanta efetividade. Quando parecia que o jogo caminhava para uma nova vitória do Galo, o Imperador encontrou o gol de empate aos 38 minutos. Marllon cobrou falta da entrada da área, a bola desviou na barreira e morreu no canto direito do goleiro Vinícius Purificação. Com a classificação já assegurada, o Atlético-MG não fez muita questão de tentar vencer o jogo. O Galvez não conseguiu a virada e o empate seguiu até o apito final.

