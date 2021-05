Eles acreditam que a descoberta pode explicar melhor as complicações da Covid-19 / Getty Imagens.

Apesar de inicialmente ter sido considerada uma doença respiratória, a Covid-19 é, na verdade, uma doença vascular, como confima um estudo publicado por uma equipe internacional de cientistas na última sexta-feira (30), no jornal científico Circulation Research.

Na pesquisa, os estudiosos documentaram como a proteína spike do vírus Sars-CoV-2 contribui para danificar células endoteliais vasculares. Eles acreditam que a descoberta pode explicar melhor as complicações da Covid-19 e abrir portas para criar tratamentos mais eficazes contra a doença.

“Isso poderia explicar por que algumas pessoas têm derrames e por que algumas pessoas têm problemas em outras partes do corpo. A semelhança entre os casos é que todos têm bases vasculares”, explica em comunicado Uri Manor, coautor do estudo e professor assistente de pesquisa no Instituto Salk, nos Estados Unidos.

Para entenderem como o coronavírus penetra nas células endoteliais vasculares, os pesquisadores criaram um pseudovírus, que não é exatamente o Sars-CoV-2, mas tem uma coroa de proteínas spike, usada de verdade no processo de entrada nas células.

Em testes com animais, o pseudovírus causou danos em pulmões e artérias, provando que a proteína spike trabalha sozinha para adoecer o organismo. Amostras de tecido também revelaram que houve inflamação nas células endoteliais da artéria pulmonar. Com informações da revista Galileu.

