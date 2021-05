Assessoria – A revista do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) publicou em sua última edição, no mês de abril, um artigo que destaca o pioneirismo da Secretaria de Estado da Fazenda do Acre na disponibilização do serviço de pagamento de tributos via Pix.

A Revista Comsefaz é mais um canal de comunicação com as Fazendas estaduais e com a sociedade. O objetivo é divulgar as ações, articulações e iniciativas do Comitê em defesa das pautas federativas e de interesse dos Estados e da sociedade.

O texto publicado aborda a importância do desenvolvimento de iniciativas de transformação digital que aumentem a eficiência e agilizem os processos de pagamento de tributos do estado. Com a ferramenta, o contribuinte terá apenas que abrir o aplicativo de qualquer banco ou instituição financeira participante do Pix e apontar a câmera do celular para o Código QR. A transação é concluída em até 15 segundos e o reconhecimento do pagamento na Sefaz se dá a cada 15 minutos.

O secretário da Sefaz, Rômulo Grandidier, destaca que a inovação ganhando destaque na revista demonstra que a digitalização e automação dos processos melhoram a prestação de serviços ao cidadão, por meio de agilidade e transparência.

“Essa parceria com o Comsefaz garante a publicação de reportagens de todos os estados brasileiros e tem como principal objetivo fortalecer as ações e atividades desenvolvidas na administração pública do estado,” afirmou Rômulo.

A Revista destaca ainda um apanhado das ações do Comsefaz, as campanhas e articulações em defesa da Reforma Tributária, do novo Fundeb, da compensação das perdas da Lei Kandir e a mobilização pelas medidas de socorro aos Estados, às empresas e aos trabalhadores atingidos pela crise sanitária da Covid-19. Traz ainda matérias dos Estados, artigos e entrevista exclusiva com a economista Monica de Bolle.

A Revista Comsefaz também está disponível na internet, no endereço www.comsefaz.org.br.

