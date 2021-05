O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, junto com vários outros deputados estaduais, esteve presente na inauguração da ponte sobre o Rio Madeira na manhã desta sexta-feira, 9.

O presidente do parlamento estadual fez questão de frisar a importância que a inauguração da ponte tem para o Acre.

“A ponte sobre o Rio Madeira não pode ser compreendida pelo olhar simples de uma obra de engenharia. É muito mais do que isso. É a realização de um sonho de todos os acreanos que vai impactar nas viagens para outros estados, na nossa economia e na certeza de que o Acre vai viver novos tempos de desenvolvimento”, disse.

Nicolau ressaltou ainda que a obra é o resultado do esforço de muitos, mas que o grande beneficiado é o povo do Acre.

“Parabéns ao presidente da República, Jair Bolsonaro, parabéns ao Governador Gladson Cameli, parabéns a nossa bancada federal e aos nobres deputados estaduais que se fizeram presentes nesse momento histórico e, é claro, ao povo do Acre, que é que ganha, verdadeiramente, com essa obra”, destaca Nicolau.

Em seu segundo mandato de prefeita, Fernanda Hassem está deixando a desejar. Não está cumprindo os acordos firmado inclusive este na comunidade Quixadá no km 26, e também vários espaços públicos do município estão abandonado como é o caso da quadra do bairro José Moreira, conforme foi denunciado pelo Vereador Leomar Barbosa.

