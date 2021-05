GGN – O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, condenou as críticas contra ele feitas por Jair Bolsonaro e disse que um eventual processo de impeachment poderá acontecer em função das investigações do colegiado sobre a atuação do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

“O impedimento do presidente será – ou não – uma consequência da própria investigação. Não é a CPI que vai pedir”, disse Renan ao podcast “A Malu tá ON”, de acordo com reportagem do jornal GGN.

“Nós não temos em nenhum outro país um chefe de governo, ou chefe de Estado, que ficou tão contra a vacina como o presidente da República do Brasil. Nós temos isso catalogado na linha do tempo, em frases que apavoraram o mundo”, ressaltou o parlamentar.

Renan também criticou os ataques que Bolsonaro fez à China, maior parceiro comercial do Brasil e também o maior fornecedor de insumos para a produção de vacinas contra a Covid. Nesta semana, o ex-capitão insinuou que o país asiático teria criado o coronavírus em laboratório para uso em uma “guerra química, bacteriológica e radiológica”.

“Isso é estilo próprio do presidente da República, mas assim, ele não faria um depoimento daquele, repetindo depoimentos catastróficos que tem feito ao longo dessa pandemia se nos ouvisse”, afirmou o senador.

