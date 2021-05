Por Angélica Paiva – “Não vai ficar ninguém nem para acender a luz”. Esta foi a reação do presidente do PROS, Deda Amorim, sobre a movimentação da deputada Vanda Milani para tomar o partido dele.

A deputada federal que tentou assumir o PSDB, se juntou com sua atual nora, Fernanda Hassem (PT), prefeita de Brasileia e juntas estariam tentando assumir o PROS, partido que Deda Amorim ergueu do zero e conta atualmente com um prefeito, dois vices e 12 vereadores.

Caso consigam o intento, haverá uma desfiliação em massa, garante Deda: “Esse pessoal é do nosso grupo político e vai para onde nós formos. Só vou deixar para eles, uma pasta”.

O casal Deda/Maria Antônia já foi procurado por 5 partidos, entre eles, o Solidariedade de Vanda, o PP do governador Gladson Cameli, o Podemos e o PSDB.

A prefeita Fernanda Hassem, se mantém calada. A assessoria dela, diz que são especulações. Informações de dentro do PT, garantem que a prefeita não leva ninguém do partido com ela.

Deda ficou abalado quando soube da intenção. O casal entrou de cabeça na campanha para a reeleição de Fernanda Hassem: “Essa traição me deixou mole. Não imaginei levar essa punhalada. Fernanda era como se fosse da família, vivia na minha casa e eu na dela, Deus me livre! Ela traiu a Leila Galvão e não teve maiores consequências, agora vai custar caro”.

O acordo era uma dobradinha – Fernanda Hassem para deputada federal e Maria Antônia para a reeleição. Natural de Brasileia, Maria Antônia queria o apoio de seus conterrâneos, apesar de ter um eleitorado fiel no Vale do Juruá.

O casal transformou a residência deles em uma casa de passagem onde abrigam todos os que vêm do Juruá para tratamento médico e até para resolver problemas de outra ordem.

Nos 14 anos de trabalho montaram um grupo político que conta ainda com 5 vereadores que não são filiados ao PROS, mas que os seguem.

Em seu segundo mandato de prefeita, Fernanda Hassem está deixando a desejar. Não está cumprindo os acordos firmado inclusive este na comunidade Quixadá no km 26, e também vários espaços públicos do município estão abandonado como é o caso da quadra do bairro José Moreira, conforme foi denunciado pelo Vereador Leomar Barbosa.

