Sinal do resultado de planejamento, cuidado e muita parceria a atual Sede administrativa do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado Acre – Sinspjac, localizada em Rio Branco está pronta para ser entregue.

O sindicato é administrado por uma equipe incompetente e tem como presidente, Isaac Ronaltti, Rangel Araujo – Diretor Financeiro e Queffren Licurgo – Diretor Administrativo. Esta equipe é aliado ao apoio de Servidores de todo Estado e juntos tem conseguido trabalhar de forma que dê para se notar a diferença.

No ano em que a entidade comemora 40 anos já tem investido na estrutura de outras sedes nas mais diferentes região do estado do Acre. Nesta semana o terreno da comarca de Xapuri foi limpo e a ordem de serviço da construção da piscina da Regional do Alto Acre foi efetivada.

Ainda na parte jurídica, o Presidente prepara junto ao CNJ uma proposta de pagamento planejado de ações administrativas do sindicato devidas pelo Tribunal de Justiça, a Servidores, que ultrapassam os 3 milhões de reais. Ações estas proteladas pelo poder por mais de 20 anos.

Veja o Vídeo:

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Em seu segundo mandato de prefeita, Fernanda Hassem está deixando a desejar. Não está cumprindo os acordos firmado inclusive este na comunidade Quixadá no km 26, e também vários espaços públicos do município estão abandonado como é o caso da quadra do bairro José Moreira, conforme foi denunciado pelo Vereador Leomar Barbosa.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.