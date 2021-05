Uma espécie de abelha “mascarada” considerada extinta há quase 100 anos reapareceu na Austrália. Esses insetos são extremamente raros, já que apenas seis indivíduos haviam sido identificados no país até agora. Nenhum exemplar era observado desde 1923.

A espécie em questão tem o nome científico de Pharohylaeus lactiferus. As abelhas mascaradas têm esse nome porque muitas delas são pretas com marcações amarelas ou brancas em seus rostos. Os insetos foram redescobertos por acidente pelo pesquisador James Dorey.

O cientista ficou surpreso com a descoberta, pois não tinha expectativas de encontrar exemplares da espécie. Após identificar o primeiro indivíduo, ele prosseguiu com suas pesquisas em 245 locais nas regiões australianas de Queensland e Nova Gales do Sul. O estudo revelou a existência de três populações de abelhas mascaradas isoladas geograficamente umas das outras na costa leste do país.

Apesar de acabarem de ter sido redescobertas, as abelhas mascaradas correm risco de ser extintas de verdade. A pesquisa de Dorey sugere que o desmatamento e os incêndios florestais que acontecem com frequência na Austrália podem acabar de vez com esses raros insetos. Com informações de Live Science / Imagem: James Dorey/Universidade Flinders/Reprodução.

