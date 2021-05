Deputado Federal Flaviano Melo e o senador Márcio Bittar – Foto: Reprodução

O governador Gladson Cameli está enfiando um prego sem estopa na aliança com o MDB. Depois de ficar sem os aliados Sérgio Petecão e o vice-governador Major Rocha, Gladson busca no MDB apoio para sua reeleição em 2022.

A coletiva feita pelo senador Márcio Bittar e pelo deputado federal Flaviano Melo para a formalização do apoio tinha cara de velório. Nenhum dos deputados estaduais compareceu a coletiva para chancelar. Nem para tomar uma xicara de Nescau.

Porém, o mais engraçado foi o argumento dos emedebistas ao justificar o apoio dos deputados Roberto Duarte, Antônia Sales e Meire Serafim a CPI que investiga supostos desvios na Secretaria de Educação.

Disseram que os deputados do MDB não retiraram as assinaturas da CPI porque será bom para o governador Gladson. A CPI lhe dará um atestado de idoneidade. Se Gladson aceitar um argumento desse o atestado que receberá depois da eleição do ano que vem será outro.

